Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Україна та Туреччина 3 лютого підписали угоду про зону вільної торгівлі. Це зробили у присутності президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

Зеленський назвав цей момент історичним. За його словами, це означає вихід на нові ринки, інвестиції, зростання ВВП, повідомляє 24 канал.

До речі Ердоган зустрівся із Зеленським у Києві та привітався словами "Слава Україні": відео церемонії

Що передбачає угода

Угода передбачає обнулення Туреччиною мит на 10 337 товарних позицій. Крім того, на 1348 позицій діятимуть тарифні квоти.

Важливо, що Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Турецькі мита встановлять на промислову продукцію.

Однак Україна застосовуватиме експортне мито на вивезення металобрухту. Водночас Туреччина частково відкриває внутрішній ринок для металу з України. Нульове мито діятиме для 840 металургійних товарів.

Також українські мита діятимуть на вживані автомобілі і секонд-хенд.

Товар із турецької сторони теж зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн, відповідно до сертифікату EUR1.

Прогнозують, що угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України. Товарообіг зросте на 38%.

Яка торгівля між країнами зараз

Ще до підписання угоди товарообіг між Україною та Туреччиною складав 7,3 мільярда доларів. Зокрема, український експорт був на рівні 4,1 мільярда доларів, імпорт – 3,2 мільярда.

Левова частка українського експорту (70%) становлять метал та зернові.

Інші угоди

Крім угоди про зону вільної торгівлі, підписали десятки інших ініціатив. Мовиться про співробітництво щодо інноваційних технологій, в авіаційній та космічній галузі, молодіжній політиці.

Одна з угод передбачає будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також планують створити центр навчання льотчиків, які керуватимуть дронами.

Що відомо про візит Ердогана

Ердоган прилетів до України з офіційним візитом 3 лютого. У Києві президента Туреччини зустрів Зеленський.

До речі, Ердоган звернувся до українських військових традиційним привітанням "Слава Україні!". У відповідь пролунало "Героям Слава!".

Зеленський подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України, а також – за активну участь Туреччини у Кримській платформі.

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