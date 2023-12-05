Україна розробляє фатальну зброю для Керчинського мосту: фронтовий огляд від Світана

Тимчасово окупований Кримський півострів все частіше здригається від вибухів на військових об'єктах. Однак головною ціллю там досі залишається Керченський міст, який українським силам оборони вже вдавалося пошкодити.

Наразі наша держава розробляє власну зброю дальнього ураження, яка має всі шанси відправити міст в слід за російським кораблем. Ці та інші події на фронті проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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В Криму гучно

4 грудня відбулася чергова масована атака по тимчасово окупованому Криму. Російські пабліки написали, що Сили оборони України вишукували російські установки С-400 в районі Керчі, Феодосії та Керчинського мосту. Міст був перекритий та знеструмлений.

Нагадаємо, нещодавно потужний шторм знищив деякі оборонні загородження мосту і пошкодив його в кількох місцях так, що його перекривали.

Атакою, яка була сьогодні вночі – близько 4 десятків безпілотників шукали системи протиповітряної оборони, а далі йшов удар по самих об'єктах в районі Керченського мосту,

– розповів Світан.

Він припустив, що після інтенсифікації виробництва українських дронів кількість БпЛА у атаках тепер збільшиться до 30 – 40. Росіянам частину безпілотників минулої доби вдалося збити, а частина виконала бойове завдання, про яке буде відомо згодом.

"Укроборонпром починає тішити обсягами виробництва. 30 – 40 безпілотників в одній хвилі – оптимальна кількість для знищення конкретного об'єкта", – пояснив полковник в запасі.

Повне фронтове зведення від Світана: дивитися відео

Україна удосконалює РК "Нептун"

Днями генерал-лейтенант ЗСУ Іван Гаврилюк заявив, що Україна уже модернізувала власну протикорабельну ракету "Нептун". Ймовірно, модернізація може відбутися так, що ракета стане повністю придатна до наземних цілей, з радіусом ураження 400 кілометрів, бойова частина буде збільшено втричі – зі 150 до 350 кілограмів, але загалом це не межа модернізації.

Світан розповів, що РК "Нептун" використовує базову ракету Х-55, випуск якої почався ще за часів Радянського Союзу, але все виробництво відбувались на теренах України. Зараз українські розробники довершили цю ракету з формату "повітря – корабель" до формату "земля – земля".

Військовий експерт пояснив, що ракету можна вдосконалювати, збільшуючи її дальність до 500 кілометрів, вагу бойової частини до пів тонни.

Імовірно, будуть збільшувати поступово, адже потрібно буде переробляти і саму пускову установку, бо ракета стане довшою на метр — півтора і буде ширшою в діаметрі. Обов’язково потрібно йти цим шляхом, адже дальність знищення військових об'єктів Росії повинна бути щонайменше 500 кілометрів. Від такої дальності зламається логістика ворога,

– наголосив аналітик.

Він пояснив, що саме такий тип зброї може стати фатальним для Керченського мосту. Адже жоден безпілотник не в змозі уразити і зруйнувати бетонну конструкцію, а кілька ракет – оптимально десять на пів тонни бойової частини – можуть завдати значної шкоди і паралізувати рух.

Успіхи ЗСУ на Авдіївському напрямку

Аналітики з Інституту вивчення війни написали, що на Авдіївському напрямку ЗСУ пішли в контратаку. На півночі біля Степового відвоювали вогневі позиції.

Світан розповів, що біля Степового росіяни зазнають величезних втрат, там у Сил оборони вогневий контроль з трьох боків: зі сторони Карлівки, Очеретиного і Авдіївки.

Артилеристи там працюють як снайпери з допомогою дальніх систем ураження. І наша піхота після того, як відпрацьовує артилерія по частинах росіян, які рухаються, зачищає деякі позиції, відкидаючи ворога за межі залізничної дороги,

– додав військовий експерт.