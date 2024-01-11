Все задля безпеки: Наєв показав, як будують захисні споруди на кордоні
Джерело:Сергій Наєв
Українські бійці дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту. Крім цього, вони також працюють на випередження та розбудовують прикордонні споруди.
Український генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як українські прикордонники працюють над укріпленням кордону. Він наголосив, що також вони займаються підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО та проводять контрдиверсійна робота.
Дивіться також Понтонний міст росіян приплив в Україну: у ДПСУ розповіли, що з ним робитимуть далі
Все робиться задля відчуття безпеки
Наєв розповів, що зараз створюється потужна система інженерних загороджень.
Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже на побудовані об'єкти надалі, у разі зростання загрози, прибудуть додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції,
– зазначив військовий.
Позиції облаштовують за типовою схемою, проте особливості місцевості вносять певні корективи. Кожна траншея зміцнюється геотекстилем, обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом створюють систему невибухових та вибухових інженерних загороджень.
Українці укріплюють кордон: дивіться відео
Ситуація на кордоні з Білоруссю
- На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Білорусь створювала загрозу наступу зі своєї території у прикордонних областях нашої держави. У ЗСУ прокоментували ситуацію на кордоні з Білоруссю станом на грудень 2023 року.
- Наразі на білоруському прикордонні спокійно, проте для військових це не привід розслаблятися. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час перебування у підрозділах, що прикривають державний кордон на Рівненщині зазначив, що у будь-який момент ситуація може змінитися, і наші захисники мають бути готовими дати відсіч загарбникові.
- Він розповів, що входить у типовий комплекс заходів бойової підготовки у підрозділах, що несуть службу в Північній операційній зоні. За його словами, це – смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених.