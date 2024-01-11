Все задля безпеки: Наєв показав, як будують захисні споруди на кордоні

Українські бійці дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту. Крім цього, вони також працюють на випередження та розбудовують прикордонні споруди.

Український генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як українські прикордонники працюють над укріпленням кордону. Він наголосив, що також вони займаються підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО та проводять контрдиверсійна робота.

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Все робиться задля відчуття безпеки

Наєв розповів, що зараз створюється потужна система інженерних загороджень.

Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже на побудовані об'єкти надалі, у разі зростання загрози, прибудуть додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції,

– зазначив військовий.

Позиції облаштовують за типовою схемою, проте особливості місцевості вносять певні корективи. Кожна траншея зміцнюється геотекстилем, обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом створюють систему невибухових та вибухових інженерних загороджень.

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