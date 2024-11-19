Чи могли ЗСУ вже вдарити ATACMS по Росії: огляд фронту від Світана

Ніч на 19 листопада була неспокійною для Брянської області. У ЗМІ з'явилася інформація, що вперше російський військовий об'єкт був уражений балістичними ракетами ATACMS.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу припустив, чи могла Україна застосувати американські ATACMS для удару по ворожому арсеналу в Росії.

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Чи могли ATACMS атакувати арсенал у Росії

Світан зазначив, що в Карачеві Брянської області розташований арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російського міноборони, це трохи більш як 100 кілометрів від українського кордону.

За його словами, це стратегічний склад, але росіяни використовують його як транзитний: тут відбувається постійне розвантаження й завантаження на дрібніші засоби пересування.

Він нагадав, що раніше Сили оборони вже завдавали ударів по цьому складу. Тоді там могли бути північнокорейські KN-23 та іранські ракети. Зараз, найімовірніше, росіяни знову їх накопичили.

Звісно, щойно наша розвідка визначає достатню кількість на боєприпасів – використовуються ті засоби ураження, які у нас є. Не виключено, що це був ATACMS,

– заявив полковник запасу.

Він додав, що хоча б одну ракету потрібно було застосувати, щоб окреслити весь інформаційний потік довкола дозволу США бити ATACMS по Росії.

Бої за Курахове

Полковник запасу розповів, що в районі Курахового зараз велика інтенсивність боїв, можна вже говорити мало не про танкові битви.

Росіяни використовують дуже багато техніки,

– сказав Світан.

Річ у тім, пояснив він, що Курахове розташоване близько до основної російської танкової бази, звідки за кілька годин можна перекидати техніку. Тож ворожі бронемашини практично одразу стають до бою.

Водночас він зауважив, що й наші командири перекидають під Курахове достатньо техніки, стримуючи російські накати. Адже почала надходити допомога із США, у нових пакетах, зокрема, вже йде техніка.