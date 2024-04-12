Україна веде переговори щодо двох батарей Patriot: від кого залежить рішення

Дмитро Кулеба заявив, що наша держава пробує домовитися з партнерами, щоб вони передали нам ЗРК Patriot. 24 Канал розкаже, хто впливає на рішення країн Заходу щодо цього.

Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і однієї батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали, – заявив глава МЗС України.

Та оскільки система Patriot американська, рішення про постачання батарей Patriot залежить від Сполучених Штатів Америки.