Україна веде перемовини щодо евакуації 60 людей з "Азовсталі", – Верещук

Українська влада намагається врятувати поранених захисників, які перебувають на території оточеного заводу "Азовсталь". Йдуть перемовини щодо їх евакуації.

Зараз українська сторона веде перемовини з російськими окупантами про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі. Цю інформацію підтвердила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", – повідомила Верещук.

За словами міністерки, переговори з російської стороною йдуть важко. Українські військові продовжують утримувати оборону, попри оточення.