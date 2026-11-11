США запропонували віддати Росії окуповану частину Донбасу: що відповіла Україна

США запропонували Україні та Росії новий територіальний компроміс для відновлення мирних переговорів. За цим планом Москва отримала б контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей, але не претендувала б на міста Донбасу, які нині утримують ЗСУ.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело, наближене до переговорного процесу.

Яку пропозицію щодо Донбасу висунули США?

Вашингтон запропонував компроміс, за яким Росія отримала б повний контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей у межах нинішньої лінії зіткнення. Водночас Україна не мала б передавати росіянам міста Донбасу, які зараз контролюють українські військові.

Спроби США домогтися припинення війни значною мірою зайшли в глухий кут через територіальне питання. Росія вимагає передати їй близько 5 тисяч квадратних кілометрів території Донецької та Луганської областей, які її військам досі не вдалося захопити.

Як Україна відповіла на пропозицію Вашингтона?

Українська сторона відхилила запропонований США варіант. Джерело в українських колах заперечило, що делегація обговорювала будь-які територіальні поступки під час переговорів.

Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо територій, окупованих Росією. Україна ніколи цього не визнає – ні де-факто, ні де-юре. Такою була наша позиція за столом переговорів від самого початку,

– заявило джерело.

Водночас американські посадовці натякали, що під час закритих обговорень українська сторона нібито демонструвала певну готовність до гнучкості в територіальному питанні.

Американські переговорники також пов'язують можливі домовленості щодо територій із майбутніми гарантіями безпеки для України. На їхню думку, досягти згоди щодо територіального питання без обговорення майбутньої системи безпеки в Європі буде складно.

Нагадаємо, в Абу-Дабі 11 листопада тривають прямі переговори між Україною, Росією та США щодо завершення війни. Першого дня сторони обговорювали гарантії безпеки та можливий обмін полоненими, а на другий запланували розгляд територіального питання.