Україна відкрила кримінальні провадження через плани Росії визнати бойовиків

Офіс генпрокурора відкрив кримінальні провадження через плани Росії визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". Такі дії класифікували як публічні заклики до зміни меж території України.

Як зауважила генпрокурорка Ірина Венедіктова, українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі".

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Венедіктова підкреслила, що закон змушує Офіс генпрокурора реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ.

Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо,

– наголосила генпрокурорка.

Вона також повідомила про реєстрацію кримінального провадження за другою частиною статті 110 про публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади. Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на термін від 5 до 10 років;

з конфіскацією майна або без такої.

Більше про плани Росії визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР"

21 лютого Володимир Путін зібрав Радбез Росії. На засіданні пролунали заяви про "приєднання Донбасу" до складу Росії, а також про визнання квазіутворень "ЛНР" та "ДНР".

Згодом Володимир Путін поінформував німецького канцлера Олафа Шольца та французького президента Еммануеля Макрона, що найближчим часом таки збирається підписати указ про визнання "ДНР" та "ЛНР". Шольц і Макрон висловили розчарування таким розвитком подій.

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Повний текст публікації Ірини Венедіктової:

Наші дії:

Реєстрація кримінального провадження за частиною 2 статті 110 КК України – публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади.

Я не маю права реагувати емоційно: не можу жартувати, висловлюватись будь-якою мовою, крім процесуальної, відправляти прокльони на адресу недругів – все це закон мені робити не дозволяє. Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ. Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо.