Україна відповідатиме ще більш влучно та принципово: Зеленський звернувся до українців

Ввечері 20 березня Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українського народу. Він розповів, що цього дня провів розмову з військовим керівництвом, а також мав обговорення з міжнародними партнерами.

Окрім цього, президент прокоментував щоденний терор окупантами прикордонних областей України. Він наголосив, що наша держава потребує більше систем протиповітряної оборони для захисту цивільних.

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Важливі розмови президента

Володимир Зеленський розповів, що його день розпочався з доповіді головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича. Вони повідомили про основні дії України, тобто ситуацію зараз, ключові напрямки, заплановані кроки. Окрім цього, ведеться робота з партнерами щодо внутрішнього виробництва зброї.

Як зазначив президент, також день був насичений на міжнародну роботу. Зокрема, він мав розмову з прем'єр-міністром Індії. Зеленський подякував йому за позицію, а також запросив взяти участь у роботі щодо Формули миру.

Запросив Індію взяти участь у першому Глобальному саміті миру, який готуємо у Швейцарії. Дуже важливо, щоб така глобальна сила, як Індія, проявила своє лідерство у відновленні справедливого миру та в захисті цілей і принципів Статуту ООН – саме в цьому сенс нашої Формули миру,

– повідомив український лідер.

Також 20 березня Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів у Києві. За його словами, ключове – це захист наших міст і сіл, це ППО для України, а також збільшення можливостей Збройних Сил.

Вже ввечері Зеленський поговорив з радником Президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки Джейком Салліваном. Він зазначив, що це також була дуже змістовна, цілком конкретна розмова і про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати. Президент вдячний США за підтримку нашої держави та людей.

Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів, ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін повинен програти – і це питання життя і смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає хорошу перспективу на покоління вперед,

– сказав президент.

Окрім цього Володимир Зеленський взяв участь у Саміті за демократію, який відбувається вже втретє. Він зазначив, що цьогоріч Республіка Корея об’єднує демократичних лідерів. Український лідер висловив вдячність усім, хто дбає про збереження свободи народів і розвиток людей попри всі складнощі.

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