Командир спецпідрозділу ГУР сказав, чи варто було Україні відправляти фахівців на Близький Схід

Україна відправила на Близькій Схід своїх фахівці, що мають допомагати арабським країнам нейтралізувати іранські дрони. Також вони передадуть свій досвід щодо збиття "Шахедів" військовим з цих держав. Це може надати перевагу Україні на міжнародній арені.

Про це 24 Каналу розповів командир спецпідрозділу ГУР "Шаман", наголосивши, чому наша країна має допомагати іншим у боротьбі з Іраном. Також Володимир Зеленський наголосив, що українські експерти вже працюють із 5 державами щодо боротьби з "Шахедами". Фахівці діляться знаннями й допомагають будувати систему захисту.

Чому важливо допомагати арабським країнам у збиванні дронів з Ірану?

"Українські спеціалісти завжди були присутні скрізь по світу, де вони були потрібні. Нічого нового в тому, що українці поїхали зараз на Близький Схід, немає. Тепер це стало більш масштабно за ініціативи президента, і це дає йому певну перевагу у світі. Саме у цьому і є найбільший плюс перебування українських спеціалістів там", – зауважив "Шаман".

Збройні сили України довели свою спроможність і в небі, і на землі, і на морі, скрізь. Тому питання застосування фахівців, на його думку, є радше політичним, ніж військовим.

До слова. За даними BBC, українські фахівці, брали участь в успішному перехопленні іранських безпілотників в одній з країн Близького Сходу. Також українські виробники отримали десятки пропозицій від країн Перської затоки, Близького Сходу та посередників щодо контрактів на десятки тисяч дронів-перехоплювачів. Покупці навіть готові платити більше, ніж на внутрішньому ринку.

"Також важливо розуміти, що зараз відбувається тотальне протистояння добра і зла, і Україна – на боці добра бореться зі злом", – підкреслив командир спецпідрозділу ГУР.

Іран, за його словами, дав Росії таку технологію, як "Шахед", і вона принесла страшні руйнування і вбивства невинних людей на територію України – принесла зло абсолютно незаслужено. Україна не чіпала Іран так само як і Росію. І якщо з нею у нас був конфлікт із 2014 року, то Іраном ми не конфліктували, він безпідставно першим почав діяти проти Києва.

Тому це треба тільки нарощувати. Зло має бути покаране, і я радий, що маю змогу відповідати. Я за те, щоб завдавати туди ударів, тому що не можна безкарно бити українців,

– наголосив він.

Коли світ це зрозуміє, тоді все стане на свої місця. Це, на думку "Шамана", крута ініціатива, але потрібно ще додати ударний компонент і приєднатися до світового добра, яке буде принижувати світове зло.

Як українські спеціалісти працюють на Близькому Сході?