Небезпечна заява: Україна відреагувала на брехню Шойгу про "брудну бомбу"

Шойгу обдзвонює іноземних міністрів оборони та розповідає, що Україна хоче застосувати "брудну бомбу". Українська сторона наголосила, що цей фейк не лише абсурдний, а й небезпечний.

Сергій Шойгу цинічно оббріхує Україну, заявляючи, що українська сторона начебто хоче влаштувати провокації на своїй території, використавши "брудну бомбу". На вкиди російського міністра оборони вже відреагував радник глави Офісу Президента та очільник МЗС України, повідомляє 24 канал.

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Реакція України на російський фейк про "брудну бомбу"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав свою позицію двома мовами – англійською та українською. Він наголосив, що Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не має у кишені жодних ядерних бомб та не планує їх мати.

Він зауважив, що Росія часто вішає на інших те, що планує зробити сама. Тож такі висловлення Шойгу є небезпечним сигналом.

Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі,

– написав Кулеба у твітері.

Натомість Михайло Подоляк порівняв звинувачення у розробці "брудної бомби" з відомим російським фейком про те, що Україна розводить бойових голубів. Він додав, що це чергова брудна спроба виправдати російський геноцид українського народу.

Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення у нацизмі, розробці ЯЗ та підготовці бойових голубів. Усе це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? "Брудна бомба", "підрив дамби". Теж брехня. Немає ніякої "брудної бомби". Є лише брудні спроби виправдати очевидний російський геноцид новим фейком,

– написав Подоляк у твітері.

Що таке "брудна бомба" Це радіологічна зброя, у якій радіологічні матеріали містяться у звичайному снаряді поруч з вибуховою речовиною. Під час вибуху ці радіоактивні речовини розлітаються на певну відстань в усі боки від епіцентру.

Шойгу обдзвонює міжнародних партнерів України

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу обдзвонює з нісенітницею про "брудну бомбу" міністрів оборони інших країн, які є партнерами української сторони. Зокрема він вже зателефонував до:

Міністра оборони Франції,

Міністра оборони Туреччини,

Міністра оборони Великої Британії.

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