"Чекає Севастополь і Камчатка": Данілов показав відео запуску нової української ракети

Президент Зеленський неодноразово заявляв, що Україна намагається збільшити виробництво зброї. Олексій Данілов поділився відео, яке свідчить, що йдеться й про виготовлення далекобійних ракет.

Президент Зеленський за результатами селекторної наради повідомив, що Україна вже почала успішно застосовувати далекобійну зброю власного виробництва, здатну вражати ціль за 700 кілометрів. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив слова глави держави вражаючим відео.

Дивіться також "Росіяни не мають засобів, щоб завадити": коли почнеться військове звільнення Криму

Україна виготовляє власні ракети

Данілов наголосив, що Україні вдається виробляти власні ракети. Вони вже пройшли відповідні випробування.

Ракетна програма Президента України у дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

Чекає на Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт,

– пожартував секретар РНБО.

Українці готуються нищити окупантів власною зброєю: відео

Зброя нашого виробництва вже працювала у Криму

23 серпня Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Разом із установкою "до Кобзона" вирушив і особовий склад "Тріумфу". Згодом Олексій Данілов розповів, чим саме було ліквідовано російський комплекс. Він зауважив, що це була нова сучасна ракета українського виробництва. Секретар РНБО, втім, не уточнив, чи була це цілком нова розробка, чи лише модифікація вже наявного озброєння.

Він лише зазначив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.