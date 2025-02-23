Україна займається розробкою аналогів Patriot, – Зеленський

Україна займається розробкою власних аналогів систем ППО Patriot. Через те, що США затримують допомогу у вигляді батарей для протиповітряної оборони, Україна буде закривати цю потребу власними силами.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції.

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Україна може виготовляти свої системи ППО

За ловами Президента України, наша оборонна промисловість займається створенням аналогів американської системи Patriot.

Україна має створювати свої системи, щоб не залежати від США. Адже Вашингтон ще не передав навіть ті батареї ППО, про які була домовленість у липні 2024 року.

Ще не все зайшло з прийняття комплексного рішення на саміті НАТО у Вашингтоні. Ось такі терміни, на жаль. Щодо систем Patriot я відповідаю, навіть не кажу про нові системи. Я кажу про ті системи, про які ми домовилися, це липень був. Займаємося цими питаннями, займаємося системи ППО і займаємось українськими аналогами. Більше нічого не скажу,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент Зеленський також повідомив, що у 2024 році Україна змогла виробити 154 артилерійські системи, 2,2 мільйона FPV-дронів і 100 тисяч далекобійних дронів. США профінансували це виробництво на 30%, ще 30% дали країни Європи, а 40% коштів пішло з бюджету України. Але створення нового озброєння не зупиняється, цьогоріч з бюджету нашої держави на таке виробництво може піти 50% вартості.