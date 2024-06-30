Не можна порівнювати, – Зеленський про використання далекобійних дронів та ракет

Україна використовує далекобійні дрони для того, аби атакувати ворога. Президент прокоментував успішність цих операцій та певні нюанси.

Володимир Зеленський прокоментував успішне використання далекобійних безпілотників для ударів по території Росії. Він відповів, чи можна за допомогою дронів усунути дефіцит ракет.

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Не можна порівнювати дрони і ракети

За словами Зеленського, є різні задачі щодо застосування та ураження. Водночас він зауважив, що Україні вдалося збільшили виробництво і далекобійність дронів. Зокрема, є сьогодні дрони з дальністю 1200 і понад 1300 кілометрів, але це все ще дрони і їхня потужність менша, ніж у ракети.

У росіян також є "Шахеди" і ми навчились їх збивати і більшість з них ми збиваємо і не витрачаємо вже сьогодні ракети проти дронів. Ми витрачаємо мобілізаційні вогневі групи. Іноді використовуємо деякі ракети. Ми навчились, як з цим боротись. Так само й росіяни,

– зауважив президент.

Зеленський також наголосив, що неможливо потужність та швидкість удару дрона порівняти з потужністю удару ракети.

Всі повинні включитись

Президент України також розповів, що ми у будь-якому випадку розвиваємо нашу ракетну індустрію. Він висловив впевненість, що у нас буде в цьому напрямку розвиток і успіх, але війна триває сьогодні. Крім цього, Росія зі своїми потужностями та грошима використовує дрони не свого виробництва, а іранські "Шахеди".

І всі партнери знають, де виробляються ці "Шахеди". Чому ми не робимо з цього висновки? Чому ми даємо виробляти ці "Шахеди" та ними вбивати наших людей. Так само як і ракети,

– підкреслив український лідер.

Він додав, що у кожній ракеті, яка б'є по нашій території, вбиває наших людей і руйнує нашу інфраструктуру, є елементи від партнерів.

За словами Зеленського, потрібно, щоб всі включились та не давали Росії виробляти дрони, не давали елементи, деталі до ракет та не давали можливості цього обходити.