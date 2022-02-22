Україна вимагає скликати Радбез ООН через визнання бойовиків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це слід зробити через злочинні дії Росії.

Кулеба заявив, що відповідне звернення вже передали в Раду Безпеки ООН. Про це міністр написав 22 лютого.

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Потрібне екстрене засідання Радбезу

Також скликати Радбез ООН вимагає і президент Франції Еммануель Макрон. Він сказав, що готовий провести нараду Ради безпеки країни для вивчення ситуації між Україною та Росією.

Макрон визнав, що визнання Володимиром Путіним бойовиків є одностороннім порушенням міжнародних зобов'язань Росії.

Це посягання на суверенітет України. Воно вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН, а також прийняття адресних європейських санкцій,

– сказав Макрон.

Важливо! За лічені хвилини США закликали провести Радбез ООН щодо агресії Росії.

Визнання бойовиків Росією: коротко

Президент Росії Володимир Путін скликав засідання Радбезу 21 лютого. Там він заявив, що все йде до того, щоб узаконити існування бойовиків на окупованих територіях. Згодом він оголосив, що таки ухвалив таке рішення.

Бойовики та Росія навіть підписали спільні документи, згідно з якими вони зможуть користуватися спільною зброєю. Планують визначити кордон між незаконними формуваннями та Росією.

Міжнародна спільнота виступила з різким засудженням цього цинічного кроку.

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