Україна вимагає від держмовника Чорногорії видалити новину про "напад на бойовиків"

У Чорногорії державна телекомпанія RTCG оприлюднила новину, що нібито українська армія "напала" на бойовиків. Наше посольство вимагає видалити цю публікацію.

Так, українські дипломати вимагають публічного спростування цієї інформації. Ситуацію назвали потворною.

До теми У Чорногорії державне ЗМІ визнало бойовиків та написало про "напад України"

Реакція посольства

Наголосили, що в момент загрози нападу Росії дипломати були приголомшені публікацією чорногорського мовника. Новина фактично легітимізує сепаратистів на окупованих територіях.

Закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію та не допустити в майбутньому розповсюдження інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії щодо територіальної цілісності України та міжнародного права,

– зазначили у посольстві.

Що написало видання

Журналісти 28 січня написали, що, мовляв, бійці ООС напали на псевдореспубліку. При цьому медійники використали дані, які їм надав один з луганських бойовиків Олександр Мазейкін. За словами окупанти, під час артобстрілу української армії загинув боєць так званої "народної міліції".

Важливо, у новині не зазначили, що пишуть про незаконні збройні формування, які окупували українські території.

Що таке RTCG? Це державна телекомпанія Чорногорії, яка транслюється з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна переглянути через супутник. До складу RTCG входять Радіо та Телебачення Чорногорії. З 2001 року ЗМІ є членом Європейського Телерадіомовного Союзу.

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Текст поста Посольства України в Чорногорії:

У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG , яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України.

Закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію та не допустити в майбутньому розповсюдження інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії щодо територіальної цілісності України та міжнародного права. Ми закликаємо RTCG більше не виникати таких потворних ситуацій.

Також вимагаємо права публічно спростовувати неправдиву інформацію.