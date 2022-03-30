Україна вимагає ввести місію ООН до Чорнобильської зони, а від Росії негайно вивести війська

Ірина Верещук вийшла на брифінг 30 березня. Під час нього міністерка закликала ООН ввести місію до Чорнобильської зони. Також вона вимагає, щоб Росія негайно вивела свої війська звідти.

Під час брифінгу міністерка Ірина Верещук підкреслила, що у Бєлгороді почали самовільно детонувати боєприпаси. Це, переконує вона, – типовий приклад нехтування технікою безпеки. І саме тому вона вимагає введення місії ООН на територію Чорнобильської АЕС, передає 24 канал.

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Російські найманці нехтують технікою безпеки

Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС,

– додала вона.

Тож Ірина Верещук наголосила на тому, що Росія повинна негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони. Адже те, що зараз роблять окупанти, – справжня загроза ядерній безпеці. І масштаби катастрофи можуть торкнутися не лише українців, а й сотень мільйон мешканців усієї Європи.

Також міністерка закликала Радбез ООН ввести на територію Чорнобильської АЕС спеціальну місію ООН. Крім того, вона вимагає вжити заходів з демілітаризації зони відчуження. Лише таким чином вдасться уникнути ядерної катастрофи, яку можуть спровокувати дії російських окупаційних військ.

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