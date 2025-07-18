Україна може випробовувати західну зброю в бойових умовах: як це працюватиме

Україна презентувала платформу Test in Ukraine на базі Brey1 для тестування іноземних оборонних технологій. Її мета – залучити партнерів до створення рішень, здатних змінити хід війни. Виробники безпілотників, НРК, морських дронів, РЕБів і зброї зі штучним інтелектом тепер мають чітку дорожню карту для випробувань в Україні.

Колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ і експерт з авіації Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що є запит на випробування в умовах бойових дій. Така зброя отримує відмітку, що вона була використана в реальному бою.

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Є охочі запропонувати зброю для випробувань

Це – унікальна можливість отримати більше високотехнологічної зброї, здатної виконувати конкретні бойові завдання. Є запити щодо засобів для точкового захисту повітряного простору, а саме ударних безпілотників. Є потреба у вдосконаленні систем ППО, які здатні захищати від балістичних ракет.

І тут я давно кажу: потрібно активно залучати виробників таких систем, як IRIS-T, SAMP-T, які можуть перехоплювати балістику, хоч і з нескладною траєкторією, – до вдосконалення своїх рішень через отримання досвіду в Україні,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Він додав, що нині є безліч охочих запропонувати зброю, яка нібито здатна ефективно виконувати бойові завдання.

Один оператор може керувати 20 дронами

Вже понад два роки обговорюється створення інженерної Ставки з аналітичним департаментом. Такий підхід дав би змогу краще зрозуміти реальні потреби в озброєнні.

Йдеться про системну аналітику всього озброєння, яке використовують як Збройні Сили України, так і ворог. Це дозволило б чітко визначити, який саме інструмент протидії чи посилення потрібен Україні – не лише за технічними, а й за тактичними характеристиками.

Дуже часто забувають про загальну тактику. Наприклад, візьмімо дрони з оптоволоконним управлінням. Є вимога – працювати в умовах радіоелектронної боротьби. Один оператор керує одним дроном і виконує завдання приблизно за 20 хвилин.

А тепер уявіть: якби зробили ставку на штучний інтелект – оператор міг би одночасно керувати не одним, а двадцятьма дронами.

"Яка б тоді була щільність ударів? Для порівняння: за одну хвилину артилерійські установки випускають від 4 до 8 пострілів – залежно від щільності потреб і щільності вогню. Зрозуміло, що це не точкові удари, і не всі снаряди прилетять саме в ту точку, яка нам потрібна, як у випадку з FPV-дроном. Але ми все одно кажемо про те, що це збільшує наші можливості високоточних засобів ураження", – сказав Храпчинський.

Він додав, що потрібно починати з розуміння того, що саме потрібно Збройним Силам України. Необхідно мислити стратегічно й дивитися на кілька кроків уперед.

Наприклад, якщо ворог почне використовувати "Шахеди" з елементами ухилення або якщо ворожі дрони матимуть функції скидання касетних боєприпасів – потрібно чітко розуміти, як цьому протидіяти.

Тоді, коли приїжджатимуть західні представники з новими зразками озброєння, в Укарїну, то ймовірно отримають відповідь: "Це вже протестували ‒ і це не працює".