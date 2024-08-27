Військовий оглядач припустив, що стоїть за заявою про першу українську балістичну ракету
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відбулося успішне випробування першої української балістичної ракети. Під час створення цієї зброї фахівці могли використати досвід проєкту "Грім-2".
Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний "спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що це саме той оперативно-тактичний ракетний комплекс, який мали прийняти на озброєння напередодні повномасштабного вторгнення Росії.
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Що відомо про розробку
Коваленко пояснив, що проєкт ОТРК "Грім-2" був за крок від реалізації, і після початку великої війни продовжує розвиток. Цілком імовірно, що ракета матиме геть іншу назву, вигляд та характеристики. Але базові елементи залишаться з попередніх напрацювань.
Проєкт дійсно перспективний. Був достатньо цікавий навіть в експортному питанні, але його не вдалося реалізувати. Якщо з'явилася можливість працювати над власною балістичною ракетою, то що заважає використовувати напрацювання, які були втілені майже у залізі,
– сказав він.
Якщо було успішне випробування, то відбувався пуск по конкретному об'єкту. Втім, наразі немає офіційного підтвердження, що після 2022 року "Грім-2" продовжив своє існування у форматі серійного виробництва. Україна може проводити поодинокі випробування безпосередньо в бойових умовах.
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Дальність цієї балістичної ракети може сягати 500 кілометрів. Для ракет оперативно-тактичного рівня така відстань є середньостатистичним показником. Імовірно, вона спроможна завдати ударів по цілях аж у Москві. Хоча може бути й набагато краща характеристика.