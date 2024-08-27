Це сенсація, – військовий експерт про випробування української балістичної ракети

Володимир Зеленський заявив, що Україна випробувала балістичну ракету власного виробництва. Це стало сенсацією, адже під час повномасштабного вторгнення Росія намагається завдавати ударів по виробничих можливостях нашої країни.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що Україна потребує ракет різного типу та дальності. У такий спосіб українські військові зможуть якісно виконувати бойові завдання.

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Випробування української балістичної ракети

За словами військового експерта, Україна протягом своєї незалежності створювала оперативно-тактичний ракетний комплекс, схожий на російський "Іскандер", з різними результатами. Однак вийти до бойового екземпляра довгий час не вдавалось, особливо, коли від початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по будь-яких можливих виробничих можливостях, а тим більше готових комплексах.

Це сенсація. В багатьох закритих ком'юніті були сумніви, що Україна зможе створити балістичну ракету,

– підкреслив Самусь.

Військовий експерт зауважив, що для України важливо мати велику кількість ракетних комплексів хорошої якості. Мовиться про крилаті ракети з різною дальністю, від 300 до 2500 кілометрів, балістичні ракети, яких ворогу буде важко збивати через їхню швидкість. Крім цього, нашій країні потрібна велика кількість дронів.

Чим більше в нас буде різних характеристик ударних можливостей, тим краще для виконання наших завдань,

– зазначив Самусь.