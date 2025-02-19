Україна виробляє 30% з усієї необхідної для армії продукції, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє 30% необхідної оборонної продукції. За його словами, така кількість недостатня, хоча вона й перевищує показники окремих європейських країн.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Україна виробляє майже третину озброєння

За словами президента України, зараз вітчизняне виробництво покриває близько 30% потреб армії.

Це недостатньо, але це дуже немало і це більше, ніж окремо кожна з країн Європи сьогодні робить,

– прокоментував Зеленський.

Як підкреслив глава держави, насамперед український оборонно-промисловий комплекс сфокусується на виробництві безпілотників, засобів РЕБ і артилерії. Володимир Зеленський додав, що українська армія зараз "достатньо стійка, і принаймні вона настійкіша сьогодні в Європі, і найсильніша".

І це нам гарантує можливість говорити гідно і на рівні з іншими партнерами, союзниками або не союзниками,

– підсумував президент.

До слова, під час пресконференції Володимир Зеленський також заявив, що українським військовим протиповітряної оборони не вистачає ракет для комплексів Patriot. Саме тому, за словами президента, Україні важливо отримати ліцензію на власне виробництво ракет.