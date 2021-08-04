Україна вийшла із ще однієї космічної угоди в межах СНД
4 серпня 2021 , 16:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Кабінет Міністрів 4 серпня скасував чергову угоду СНД. Так, уряд припинив документ про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору.
Україна виходить з угоди СНД, оскільки та більше не актуальна. Про це з посиланням на указ президента Володимира Зеленського заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Раніше Уряд денонсував Угоду СНД про співробітництво в туризмі
Що відомо про угоду
Відповідний документ Україна підписала 30 грудня 1991 року. Він врегульовує ключові питання, пов'язані зі здійсненням країнами спільного дослідження і використання космічного простору. Підставою для цього є міждержавні програми, розробка та реалізація яких координувала Міждержавна рада по космосу.Зверніть увагу! 28 липня Україна вийшла з угоди СНД про Міждержавну раду по космосу. Все тому, що вона застаріла та втратила свою актуальність, зважаючи на сучасні реалії.
Україна виходить з угод СНД: останні новини
- На початку липня 2021 року Кабмін схвалив рішення про вихід з угоди СНД у галузі захисту прав споживачів.
- Перед тим Україна денонсувала угоду про співробітництво в галузі туризму, через збройну агресію Росії.
- У травні уряд схвалив рішення вийти з угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах.
- Україна також вийшла з домовленостей про міждержавний резерв засобів захисту тварин.
- Загалом наша держава вийшла з СНД у 2018 році. Втім вона досі продовжує скасовувати угоди, яких є понад 200.