Україна вийшла із ще однієї космічної угоди в межах СНД

Кабінет Міністрів 4 серпня скасував чергову угоду СНД. Так, уряд припинив документ про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору.

Україна виходить з угоди СНД, оскільки та більше не актуальна. Про це з посиланням на указ президента Володимира Зеленського заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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Що відомо про угоду

Відповідний документ Україна підписала 30 грудня 1991 року. Він врегульовує ключові питання, пов'язані зі здійсненням країнами спільного дослідження і використання космічного простору. Підставою для цього є міждержавні програми, розробка та реалізація яких координувала Міждержавна рада по космосу.

Україна виходить з угод СНД: останні новини

На початку липня 2021 року Кабмін схвалив рішення про вихід з угоди СНД у галузі захисту прав споживачів.

Перед тим Україна денонсувала угоду про співробітництво в галузі туризму, через збройну агресію Росії.

У травні уряд схвалив рішення вийти з угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах.

Україна також вийшла з домовленостей про міждержавний резерв засобів захисту тварин.

Загалом наша держава вийшла з СНД у 2018 році. Втім вона досі продовжує скасовувати угоди, яких є понад 200.