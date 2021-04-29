Україна може взяти за основу російський проєкт щодо перемир'я на Донбасі, – Кравчук

Українська делегація у ТКГ може взяти російський проєкт щодо "великоднього перемир'я" на Донбасі за основу. Але українська сторона запропонувала свої уточнення до проєкту угоди.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що відомо про російський проєкт щодо перемир'я

Кравчук пояснив, що раніше російська сторона запропонувала свій проєкт угоди щодо режиму тиші на Донбасі. У ньому не були вказані суб'єкти, тож документ відхилили.

Ми вважаємо, що російський проєкт повинен бути взятий за основу. Можливо ми ухвалимо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе. Сам факт "тиші". Останнім часом вона порушувалася і порушується,

– заявив глава української делегації в ТКГ.

Він підкреслив, що всі учасники переговорів погодилися з тим, що така угода необхідна. Він також зазначив, що тепер ОБСЄ має розіслати українські доповнення Росії та представникам ОРДЛО.

Зауважимо, що сторони тривалий час не могли домовитися про перемир'я на Донбасі. Однак нещодавно Леонід Кравчук додав, що шанс на перемир'я на час свят все ще є, адже учасники ТКГ суттєво наблизилися до нього.