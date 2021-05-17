Україна визначила 3 кандидатів на посаду судді ЄСПЛ: що про них відомо

В Україні визначили 3 кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Тепер їх внесуть на розгляд Ради Європи.

Видання з посиланням на Офіс Президента пише, що конкурсна комісія шляхом відкритого голосування ухвалила одностайне рішення рекомендувати 3 кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

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Кандидати на посаду судді ЄСПЛ

Гнатовський Микола Миколайович,

Мережко Олександр Олександрович,

Нуріджанян Гаяне Сергіївна.

Тепер всі 3 кандидатури внесуть на розгляд Ради Європи.

Нагадаємо, видання раніше проаналізувало анкети 18 претендентів на посаду судді в ЄСПЛ від України. За їхньою інформацією, до трійки мали б пройти Гнатовський та Нуріджанян, натомість Мережко – ні.

Що відомо про 3 кандидатів, яких обрала Україна