Україна внесла до "чорного списку" ще трьох російських акторів

Мінкульт доповнив список осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Цього разу до переліку потрапили одразу троє акторів.

Відповідний лист до Міністерства культури та інформаційної політики 11 травня надіслала СБУ. Відтак Мінкульт вніс їх до так званого "чорного списку".

Раніше У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Хто потрапив до "чорного списку" СБУ

Ігор Копилов

За даними "Миротворця", актор Ігор Копилов брав участь у зйомках фільму "Окрилені", що проходили в окупованому Криму у 2017 році.

Ігор Петренко

Так само відвідував окупований Крим. Був учасником кінофестивалю окупантів, про що цинічно висловлювався. За словами Петренка, не варто було не їхати, боячись "недопуску у якусь країну".

З огляду на нинішню ситуацію, що склалася в світі, хтось може не приїхати на фестиваль до Ялти не тому, що не хоче їхати, а тому, що про нього неправильно подумають, чи не так подивляться, зроблять нев'їзним кудись,

– казав актор.

Марія Миронова

Миронова – донька відомого радянського актора Андрія Миронова. Наразі акторка не занесена в базу "Миротворця".