Україна воюватиме з Росією до переможного кінця, інших варіантів нема, – Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна воюватиме з Росією до перемоги. Для цього світу потрібно бути єдиним, оскільки в іншому випадку на нього чекають негативні наслідки.

Радник голови Офісу Президента провів паралелі з двома світовими війнами, які сколихнули світ у минулому столітті. Михайло Подоляк зазначив, що вони так само починалися з територіальних суперечок, істерії пропаганди та бажання нелюдів вбивати вільних людей.

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Повернулися часи Золотої Орди

Михайло Подоляк зазначив, що після завершення Другої світової війни в 1945 році світ змінився. Голова Офісу Президента наголосив, що сьогодні ми б могли говорити про науково-технічний прогрес, однак вимушені говорити про зґвалтування, голодних дітей у підвалах та крадіжку зерна. Тому в Подоляка виникло питання – чи не повернулися часи Золотої Орди.

Сьогодні ми могли б говорити про цивілізаційний прогрес. Але з російського середньовічного табору з вертухаями знову виповз людожер з очима, в яких порожнеча і ненависть. І тому ми тепер говоримо про обстріл мирних міст, масові згвалтування жінок, трирічні діти, які голодують у підвалах, і крадіжку зерна,

– підкреслив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що зараз Росія показала своє справжнє обличчя, яке любить репресії, розстріли, насилля та депортації цілих народів.

Світ повинен бути єдиним

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія депортувала майже 1,5 мільйона українців. Станом на 24 травня, окупанти депортували 1 444 565 українців , з яких 240 575 – діти.

Подоляк наголосив, що якщо західний світ тремтітиме від страху перед Росією, то це матиме серйозні негативні наслідки. Зокрема в такому випадку на світ чекає новий кривавий переділ кордонів.

Україна воюватиме з Росією до переможного кінця. Ми не маємо інших варіантів. І якщо Захід знову здригнеться, в черговий раз оголить свій глибинний страх перед російським монструозним світом, Європу, світ загалом очікує новий кривавий переділ кордонів, хаос, хвилі біженців, голод, нові правила безпеки, коли людська цивілізація змушена платити данину гопнику з ядерною валізкою,

– наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента підкреслив, що Росія зробить біднішим кожного жителя Європи та спровокує голод в Азії та Африці. Крім того, країна-окупант стане ініціатором нових територіальних конфліктів. Тому Подоляк наголосив, що Росію потрібно зупинити, бо інакше на світ чекають темні часи.

Важливо – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 28 травня: дивіться відео