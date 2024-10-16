Не лише з Росією: Зеленський заявив, що Україна воює з трьома країнами

Україна воює на полі бою не лише з Росією, а й з іншими країнами. Серед них і ті, хто підтримує агресора у різний спосіб.

Про це заявив Володимир Зеленський під час презентації Плану перемоги у Верховній Раді. Він наголосив, що Путін створив "коаліцію злочинців", передає 24 Канал.

Важливо Зеленський у Раді представляє План перемоги України: основні тези

Україна воює з трьома країнами

Володимир Зеленський під час виступу у ВР 16 жовтня заявив, що Україна воює не лише з Росією. Так, у "коаліції злочинців" разом з Владіміром Путіним вже і Північна Корея.

В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей,

– наголосив Зеленський.

Так, свої втрати Росія намагається перекрити робітниками з Північної Кореї, які прибули для робіт на заводах, але опинилися у російській армії. За словами Зеленського, фактично – це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії.

Крім того, іранський режим підтримує Путіна, а Китай – співпрацює з країною агресоркою.

Попри заяви Пекін утримується від справді дієвих кроків для того, щоб зупинити агресію та порушення Росією Статуту ООН,

– додав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що План перемоги зміцнить нашу державу. Крім того, його реалізація залежить лише від партнерів України, а не Росії.