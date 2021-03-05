Україна впала, Білорусь ще тримається, – чергове одкровення від Лукашенка

Олександр Лукашенко продовжує епатувати своїми заявами. Цього разу самопроголошений президент Білорусі розповів про "свій палац", долю пострадянських республік та "падіння України".

Своїми роздумами Лукашенко поділився під час зустрічі з робітниками заводу "Мотовело". Самопроголошений глава держави запевнив, що за душею у нього нічого нема, бо все належить Білорусі.

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У мене є палац – 7 на 8, – Лукашенко

У мене є "палац". По-моєму, 7 на 8 будиночок, де я виріс з матір'ю. Ось це мій палац. Все. Усе решту належить державі,

– переконував Лукашенко.

На думку політика, його опоненти мають на меті не що інше, як "злам країни", і планують вони це зробити, змістивши президента. Саме через у Білорусі постійно "розгойдують народ".

Пострадянські республіки по периметру начебто "розвалились"

Україна впала. По периметру всі пострадянські республіки розвалились, а ось ця Білорусь ще тримається. Вони ж прекрасно розуміють, вибачте за нескромність, що тримається в основному за рахунок того, що Лукашенко заважає,

– впевнений самопроголошений президент.

Зазначимо, що наразі проти високопосадовців режиму Лукашенка ввели санкції Євросоюз, Велика Британія та США. Українські відомства теж розглядають можливість введення обмежень щодо близьких до Лукашенка бізнесменів.

Тихановська вважає, що санкцій проти Лукашенка – недостатньо

Проте лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яка зараз перебуває за кордоном, запевняє, що цього недостатньо. Захід, на думку Тихановської, має дати ще більше підтримки опозиційним політикам, громадським діячам та журналістам.

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