Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на 46-й день війни. Він наголосив – Україна зупинить російських монстрів, які хотіли підлаштувати під себе увесь світ.

Глава держави запевнив – Україна готується до всіх дій, які запланував ворог. Ми будемо давати відсіч, будемо ще активнішими на міжнародній арені та в інформаційному полі.

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Зупинимо монстрів

Президент України пообіцяв, що продовжить звертатися до парламентів країн світу та запрошувати у Київ друзів. Також ми будемо закликати усіх посилити санкції проти агресора, і врешті-решт наші сила та правдивість переможуть ворога.

Росіяни бояться визнати свої помилки та перетворюються на монстрів, але їм не вдасться нікого залякати.

Монстри вирішують, ніби світ має адаптуватись під них. Україна все це зупинить. Їм доведеться понести відповідальність. Росія буде ще більше боятися, – сказав Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського за 10 квітня