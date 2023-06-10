Канада підтримує вступ України в НАТО, як тільки це дозволять умови: спільна декларація

У Київ 10 червня прибув прем'єр Канади Джастін Трюдо. Він підписав з президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію.

Документ підписали у двох примірниках англійською мовою. Зокрема, у ньому мовиться про засудження збройної агресії Росії та підтримку України на шляху до вступу в НАТО.

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Канада підтримує Україну в боротьбі за незалежність

У спільній декларації Зеленський та Трюдо однозначно засудили військову агресію Росії проти України, яка триває й досі.

Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невіднятного права на самооборону від цього неспровокованого та невиправданого нападу. Росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– мовиться у документі.

Окрім цього, Канада:

залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил у захисті незалежності.

"Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед лицем насильницького експансіонізму Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстоким є ворог, сила не робить його таким, що має рацію", – додали в декларації.

Українці можуть розраховувати на те, що Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно – як індивідуально, так і через міжнародну співпрацю в межах G7, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та будь-якого іншого формату, де вона може зробити свій вагомий внесок. Починаючи з лютого 2022 року, Канада:

виділила понад 8 мільярдів доларів на широкомасштабну допомогу Україні – країна надає безпрецедентну військову підтримку, включно з танками, системами ППО та артилерією, і продовжує розробляти нові заходи допомоги на основі потреб України;

надає Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою, починаючи з економічної допомоги й закінчуючи участю в розмінуванні територій задля порятунку життя цивільного населення. У кількох сферах Канада є лідером, наприклад у випуску перших у світі "Облігацій суверенітету України".

Також Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на її суверенітеті й територіальній цілісності, і схвалює ключові принципи української формули миру. Країна робить значний внесок за кількома пунктами, визначеними у формулі, включно з ядерною безпекою, продовольчою безпекою, забезпеченням відповідальності та екологічною безпекою.

У майбутньому Канада продовжуватиме зосереджувати свою підтримку на найбільших потребах України, приділяючи особливу увагу питанням, визначеним у формулі. Канада готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру та будь-яких інших відповідних дипломатичних ініціатив,

– мовиться у декларації.

Україна та Канада визнали, що війна, розв'язана Росією, має значні та широкомасштабні наслідки за межами України, включно з посиленням глобальної енергетичної та продовольчої криз. Найгостріше їх відчули найбільш уразливі верстви населення. Тому країни:

зобов'язалися продовжувати працювати над пом'якшенням цих наслідків, зокрема шляхом взаємодії з партнерами з Глобального Півдня;

підтвердили вирішальну роль Чорноморської зернової ініціативи в боротьбі з голодом у світі та необхідність забезпечення її безперервного й безперешкодного функціонування.

"Канада високо оцінює постійні зусилля України, спрямовані як на реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, так і на сприяння глобальній продовольчій безпеці за допомогою інших проєктів, як-от ініціатива "Зерно з України", – додали в декларації.

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Канада підтримує вступ України в НАТО

Україна та Канада боротимуться з безкарністю, аби притягнути до відповідальності осіб, винних у воєнних та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв'язку з російською військовою агресією. Оттава також підтримує міжнародні зусилля в цьому напрямі та є членом Основної групи, яка вивчає варіанти притягнення до відповідальності за злочин агресії.

Україна та Канада також підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до забезпечення відповідальності, і беруть до уваги видані судом ордери на арешт. Канада була серед країн, які першими передали матеріали щодо дій Росії в Україні на розгляд суду в березні 2022 року, і відправила групу слідчих для підтримки його важливої роботи,

– мовиться у декларації.

Країни погоджуються з необхідністю:

посилення колективного тиску на Росію через подальші санкції;

нарощування зусиль для забезпечення ефективного впровадження санкцій та запобігання й протидії їх обходу в третіх країнах та з боку третіх країн.

Також Україна й Канада працюватимуть разом з іншими партнерами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією.

"Канада була першою країною, яка розпочала процес арешту та конфіскації активів, що належать особам та організаціям, які потрапили під санкції, з метою подальшого використання одержаних коштів для підтримки відновлення України та виплати компенсацій жертвам незаконного й невиправданого вторгнення Росії", – додали в декларації.

Окрім цього, Канада приєдналася до створеного Радою Європи реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Країна продовжуватиме вивчати можливі варіанти використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та відшкодування збитків.

Також Канада разом з міжнародними організаціями та міжнародними партнерами братиме участь у відновленні та реконструкції України. У межах НАТО Оттава:

наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки;

продовжує зосереджуватися на негайній підтримці для зміцнення здатності України до самооборони;

повністю підтримує Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї, відповідно до Бухарестської декларації.

Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року,

– підсумували у документі.

2 грудня 1991 року Канада стала першою західною країною, яка визнала незалежність України. Понад 30 років потому вона продовжує підтримувати українців в їхній боротьбі за незалежність, демократію та свободу.