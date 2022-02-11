Україна вже отримала 25 літаків із військовою допомогою, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що Україна майже щодня отримує допомогу від союзників. Станом на 11 лютого вже прибули 25 літаків із військовою допомогою.

Деталі Данілов розкрив на брифінгу після виїзного засідання РНБО. Воно відбулося 11 лютого у Харкові, повідомляє 24 канал.

Зауважте РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ", – Данілов

Секретар РНБО розповів, що під час засідання подивилися звіт, починаючи фактично з 2014 року. Дізналися, які країни та коли надавали Україні допомогу.

Зараз в Україну майже кожного дня йде допомога від наших партнерів. Допомога – дуже потужна. На сьогодні ми вже прийняли 25 літаків,

– наголосив Данілов.

Він зауважив, що питання розглядали у таємному режимі.

Засідання РНБО 11 лютого: головне

Під час засідання РНБО обговорили стягнення російських військ до українського кордону. Окрім того, пріоритетним питанням був намір Росії блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Ці теми обговорювали у таємному режимі.

Окрім того, Данілов повідомив, що Володимир Зеленський наказав збільшити чисельність територіальної оборони у 200 разів.

Також у ході засідання запровадили санкції проти одіозного проросійського телеканалу "НАШ".

Брифінг після засідання РНБО від 11 лютого: дивіться відео