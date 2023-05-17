Україна вже пройшла іспит для вступу в НАТО, – Палатний про рекордні втрати ворога

На найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу. "Випробувальний термін" наша країна вже пройшла, про що свідчить цифра у 200 тисяч знищених ворогів.

Про це заявив керівник "Української команди" Артур Палатний у фейсбуці, коментуючи оприлюднені Генштабом цифри втрат окупантів, які перевищили 200 тисяч.

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"200 000 ворогів грузом 200. Україна на найближчому саміті НАТО має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу. Україна вже пройшла "випробувальний термін" для вступу в НАТО, заплатила та платить у цей момент дуже високу ціну, знищуючи Росію на полі бою. Сьогоднішня цифра вбитих російських вояк – яскраве тому підтвердження", – заявив Палатний.



Актуальні втрати ворога станом на 17 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Керівник "Української команди" наголосив, що увесь світ вже зрозумів: для путінського режиму багатотисячні втрати не є аргументом припинення війни. Тому міцні Збройні Сили України – найголовніша запорука безпеки європейського континенту та стабільності у світі.

Доки є потік зеків та чмобіків, Путін буде намагатися продовжувати війну. Тому для звільнення української землі ми маємо розбити та знищити путінське військо. Pосія та росіяни на багато поколінь мають боятися глянути в бік України. А тим більше знову наважитися на війну проти нашої країни. Тому Україна має отримати безмежну військову допомогу від наших партнерів. Сучасна західна військова авіація, далекобійні ракети, ще більше сучасних комплексів ППО/ПРО, сучасний флот – це саме та необхідна інвестиція у безпеку України та світу,

– підкреслив Артур Палатний.

Як повідомлялося, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 17 травня кількість знищених ворогів перевищила позначку в 200 тисяч і склала 200 590 особового складу (+610 за добу).