Попрацюють спецслужби: Україна відкриває "Скриньку Пандори", взявши у полон громадян Китаю

Українські захисники взяли у полон двох громадян Китаю на Донеччині. Поки що з ними будуть говорити спецслужби України, щоб наша країна могла зробити висновки.

Однак є факт, який очевидний вже на теперішньому етапі. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що Китай виправдатись не зможе, попри його офіційні заяви.

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Що доводять полонені військові з Китаю

Дипломат наголосив, що після появи офіційної інформації про взяття у полон двох китайських громадян варто дати час українським спецслужбам. Вони запросять їх на "горнятко чаю", розпитають, як так сталось, що вони воюють проти України, а також дізнаються, скільки загалом китайців є в російській армії.

За кілька днів матимемо усю потрібну інформацію. Поки що зробили все, що могли. МЗС викликало повіреного у справах Китаю і розповіло усе, що думає щодо цього,

– сказав він.

Огризко пояснив, що коли наша країна буде мати достатньо додаткової інформації, тоді можна буде робити висновки. Поки що є два варіанти розвитку подій: або двоє китайців самостійно вирішили піти воювати, або це кампанія, яка триватиме певний час.

Зауважте! Один із полонених розповів, що до російської армії долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів за можливість вступити до армії Росії. Він пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області, де навчання відбувалося із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

"Зараз так само як починалось з полоненими КНДР. Однак відмінність у тому, що ті були на російській території (Курщина – 24 Канал), а китайців захопили на українській (Донеччина – 24 Канал)", – зазначив дипломат.

Огризко додав, що взяття китайських полонених доводить важливу річ – Китай є союзником Росії, він допомагає їй "витримувати" війну, тому світ не повинен тішити себе ілюзіями.

Нагадаймо, що речник китайського МЗС Цзянь прокоментував взяття громадян Китай у полон та заявив, що міністерство працює з українцями задля перевірки повідомлення. Він повідомив, що китайський уряд завжди просить громадян Китаю триматися якомога далі від зон збройних конфліктів.