Це знецінює наші відносини, – МЗС прокоментувало заяву Навроцького щодо України в ЄС і НАТО

У МЗС України вважають, що заява кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького про Україну в ЄС і НАТО є нічим іншим, як маніпуляцією. У відомстві підкреслили, що українська та польська сторони ведуть конструктивний діалог щодо історичного минулого.

Як говорив раніше Навроцький, особисто він не бачить Україну ні членом ЄС, ні в НАТО. Усе через те, що Україна начебто не може взяти відповідальність за Волинську трагедію. Українське МЗС закликає польських політиків не використовувати тему історії задля внутрішньополітичної боротьби. Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву відомства.

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В МЗС України відреагували на заяву Кароля Навроцького

Як зазначили у МЗС, озвучені заяви про вступ України до альянсів свідчать, що Кароль Навроцький знецінює стратегічні безпекові інтереси Польщі, українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості. Окрім цього, такі антиукраїнські заяви радують Росію.

Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Москва і зараз вкладає колосальні ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога,

– йдеться в повідомленні МЗС.

В міністерстві також нагадали, що співпраця двох країн завжди була спрямована на гідне вшанування пам’яті українців у Польщі та поляків в Україні.

Також Україна вдячна Польщі за допомогу під час сучасної війни, завдяки якій наша держава досі стоїть на захисті всієї Європи від московського режиму.

Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки,

– підкреслили у відомстві.

Історія має бути поза політикою

Українська сторона вже не вперше говорить про важливість взаємної уваги до місць пам'яті, які близькі полякам та українцям. Країни вже досягли згоди щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Наразі обом сторонам важливо, щоб цей процес не був пов'язаний з політикою.