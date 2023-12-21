Проблема європейців: Рибачук припустив, чи вдасться ЄС домовитися з Орбаном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в дечому провадить проросійську політику. Це – загроза для ЄС, яку потрібно подолати.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що з постійними погрозами та шантажем від Орбана потрібно боротися. Тут не підходить варіант кожного разу "заспокоювати" його шляхом 10 – 20 мільярдів виплат для Угорщини.

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Чим небезпечний Орбан

Як наголосив Рибачук, якщо почати домовлятися з Орбаном у такий спосіб, то дуже швидко з'являться інші прем'єр-міністри, які теж будуть шантажувати Євросоюз. Одним з таких "кандидатів" є прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який поки що готовий блокувати лише вступ України до НАТО. Але з часом він цілком може впливати і на важливі рішення для України щодо зближення з ЄС.

Паралельно ще є президент Сербії Александар Вучич, якого теж вважають проросійським. Щоправда, поки що Сербія не перебуває в ЄС, але потроху туди "йде".

Євросоюзу важливо зупинити цей тренд. Його не зупиниш, даючи по 10 – 20 мільярдів шантажистам або авторитарним лідерам, які не поділяють цінності ЄС. Бо це буде зовсім неправильний сигнал для інших. А складних рішень буде ще багато. Скоро вибори в Європарламенті. Орбан точно сподівається, що там з'явиться більше орбанів,

– зазначив Рибачук.

В Євросоюзі чудово усвідомлюють цю проблему, то й намагаються знайти вихід. Один з можливих варіантів – прийняти такий механізм, за яким для ухвалення рішення на рівні ЄС не потрібна буде згода усіх держав. Це дозволить уникнути варіанту, коли одна країна блокує рішення десятків інших держав.

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