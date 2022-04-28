Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць, – Подоляк

Понад 2 місяці Україна протистоїть російському ворогу, який цинічно обстрілює мирні міста та вбиває тисячі цивільних. Втім, надалі, як зауважив Михайло Подоляк, Україна, ймовірно може у відповідь нападати.

Україна захищатиметься в будь-який спосіб

Так, радник глави Офісу Президента, посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах ворога.

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Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць,

– підкреслив він.

Подоляк також додав, що світ це право визнає.

Візит Блінкена та Остіна до Києва: коротко

24 квітня з візитом у Київ прибули високопоставлені представники США – держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Вони зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським та обговорили, зокрема, оборонну допомогу нашій державі, посилення санкцій проти Росії, гарантії безпеки та фінансову підтримку.

Також Зеленський передав їм план дій з кроками з посилення економічних санкцій проти Росії.

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