Україна закликала США посилити тиск на Ізраїль щодо зброї

Україна просить США вплинути на Ізраїль. Необхідно, аби країна змінила свою нейтральну позицію щодо українсько-російської війни та почав надавати військову допомогу Києву.

США – єдина країна, до якої Ізраїль прислухається. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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"Секретна зброя" у кампанії

Корнійчук щотижня зустрічається з послом США в Ізраїлі Томом Найдсом. Дипломат назвав колегу "секретною зброєю" у своїй кампанії, спрямованій на зміну курсу Ізраїлю щодо допомоги Україні.

Дипломати обговорюють різні заходи підтримки. Корнійчук зазначив, що необхідно змінити цю основну тенденцію, яка відрізняє позицію Ізраїлю від решти демократичного світу, і збільшити військово-технічну співпрацю.

Посол зауважив, що стосунки України з Ізраїлем останніми тижнями поглибилися і щодо технічних питань, пов'язаних з обороною. Зокрема, стосовно систем попередження цивільного населення про ракетні атаки з боку Росії. Корнійчук відзначив, що це позитивний розвиток, але Україна очікує більшого від Ізраїлю.

США можуть перевіряти санкції

За словами посла, США можуть перевіряти, чи дотримується Ізраїль західних санкцій щодо Росії. Американці перебувають у набагато кращому становищі, щоб перевірити, чи дотримуються Ізраїль обмежень.

Однак Корнійчук нагадав, що в Ізраїлі 1 листопада відбудуться позачергові вибори. Він зауважив, що до того часу навряд чи будуть обговорювати питання військової допомоги Києву.

Яка позиція Ізраїлю щодо допомоги Україні

Україна офіційно зверталась до Ізраїлю по військову допомогу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю про ППО.

Після звернення Кулеби міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна не буде надавати Україні зброю, але постачатиме постачати медичну та гуманітарну допомогу. Ізраїль переживає, що їхня зброя нібито може потрапити до рук ворогів.

Втім, ЗМІ писали, що Ізраїль може передавати Україні розвідувальні дані щодо іранських дронів-камікадзе.

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