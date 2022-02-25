Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у складній ситуації
Українська сторона виступила зі закликом до всіх країн світу бути посередниками у складній ситуації в державі. Зокрема, звернулися до Ізраїлю.
Київ просить у міжнародної спільноти допомогти у вирішенні ситуації в країні. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.
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Україна просить світ допомогти зі складною ситуацією
Вранці 24 лютого Росія офіційно розпочала війну проти України. Росіяни продовжують атаки у багатьох областях. У зв'язку з цим Київ звернувся по допомогу до всього світу.
Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у цій складній ситуації,
– зазначив Подоляк.
Він наголосив, що будь-яка допомога приймається.
Нагадаємо, раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом є незмінною позицією України. Він також підтвердив, що Київ погодився на перемовини, які ініціював Володимир Путін.
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