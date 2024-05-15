Україна просить США скасувати заборону на застосування американської зброї по Росії, – Politico

Politico заявило, що українська влада докладає нових зусиль, щоб змусити США скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ураження цілей на території Росії.

Повідомляється, що цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу у розв'язанні цього питання. Українська сторона хоче довести, що заборона лише сковує дії ЗСУ.

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Заборона США негативно впливає на українську оборону

Politico заявило, що адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для ударів по російській території. Однак Київ прагне завдавати ударів по російських військових складах.

Головна проблема зараз – це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії,

– заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Зазначається, що Росія прекрасно обізнана про обмеження США, тож дозволила собі розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару американських далекобійних тактичних ракетних комплексів.

Однак два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена досі не змінилася.

Зокрема один з них заявив, що допомога надається "для оборони, а не для наступальних операцій на російській території".

Нагадаємо, що бригада "Азов" досі не отримує зброю від США. Країна під впливом російської пропаганди досі вважає підрозділ "неонацистським" та "фашистським". Петиція зібрала понад 25 тисяч голосів, закликаючи скасувати американську заборону надавати зброю "Азову".

""Азов" закликає український уряд сприяти скасуванню американської заборони.