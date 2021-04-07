Україна запевнила Молдову в непричетності до викрадення судді Чауса

Дмитро Кулеба запевнив свого молдовського колегу Ауреліу Чокоя у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса. Глава Міністрова закордонних справ України запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

Кулеба запевнив Чокоя, що для України Молдова була, є і залишається другом.

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Кулеба про непричетність України до викрадення Чауса

Глава МЗС України під час телефонної розмови розповів своєму колезі з Молдови, що українські правоохоронці очікували на екстрадицію Чауса після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Миколи Чауса на відмову надати йому притулок.

Водночас Кулеба запевнив, що Київ не причетний до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом. Крім того, він запропонував для встановлення усіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, створити спільну з Молдовою робочу групу.

У відомстві також наголосили, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовської співпраці, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин.

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