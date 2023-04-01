Син Медведєва, мати Кабаєвої та дочка Кадирова: хто ще потрапив під санкції РНБО

Володимир Зеленський 1 квітня увів у дію санкції РНБО проти понад 200 громадян Росії. Крім того, у "чорний список" потрапили сотні російських компаній.

Про це мовиться у відповідних указах українського лідера, які з'явилися на сайті Президента України.

Дивіться також У Карибському морі знайшли покинуту супер'яхту російського олігарха

Хто з росіян потрапив у новий санкційний список

Під санкції потрапив директор департаменту уряду Росії з формування системи "Відкритий уряд" Борис Рапопорт.

Заступник голови правління ПАТ "Газпром" Сергій Хом'яков.

Заступник міністра оборони Росії Віктор Горьомикін.

У санкційний список також потрапили родичі низки російських політиків, зокрема:

дружина та син заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва,

дочка голови Чечні Рамзана Кадирова Табарік Кадирова,

дочки заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка,

а також мати російської гімнастки Аліни Кабаєваої Любов Кабаєва.

Обмеження ввели й проти колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова. Також санкції застосували проти генерального директора компанії Nord Stream 2 Маттіаса Варніги, який нещодавно повідомив, що залишає свою посаду.

Обмеження застосовано проти голови Національної медичної палати Росії Леоніда Рошаля, губернатора Камчатського краю Володимира Солодова, губернатора Забайкальського краю Олександра Осипова та очільника Республіки Хакасія Валентина Коновалова.

Що цьому передувало

1 квітня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, Ради Федерації Росії, Мінфіну Росії, ФСБ і ще 272 фізичних та 377 юридичних осіб. Також у санкційний список потрапили громадяни Ірану та Корпус вартових Ісламської революції.

Обмеження запроваджуються терміном на 5 – 10 років. Вони передбачають блокування активів, припинення торгових операцій, анулювання ліцензій, заборона на укладання договорів та вчинення правочинів та інше.

Додамо, що повномасштабне вторгнення Росії триває вже понад рік. Внаслідок цього санкції Заходу посилюються, а це суттєво впливає на доходи країни-агресорки. За прогнозами, економіка Росії вже перейшла на траєкторію спадання у довгостроковій перспективі.