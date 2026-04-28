Співпраця України та ЄС виходить на новий рівень
Пише Юрій Федоренко.
Україна і Норвегія запускають спільне виробництво дронів класу middle-strike. Мовиться не про поодинокі зразки, а про тисячі одиниць. Виробництво буде розгорнуте на норвезькій території, а фінансування забезпечує норвезька сторона, яка цього року загалом планує спрямувати понад 1,5 мільярда доларів на закупівлю озброєння українського виробництва. Перші системи очікуються вже найближчими місяцями.
Подібна співпраця ведеться також з Нідерландами: нещодавно ухвалили рішення виділити 248 мільйонів євро на виробництво безпілотників для Сил оборони України. Мовиться як про українські, так і про нідерландські розробки.
Ключовий чинник – взаємовигідність. Іншими словами, кожне євро працює не лише як допомога, а як інвестиція наших партнерів у власну безпеку.
Це важливо не тільки з погляду кількості, це про масштабування технології, яка вже довела свою ефективність на полі бою. Україна приносить у це партнерство досвід війни, перевірені рішення, швидкість інженерної адаптації. Європа – ресурси, промислову базу, фінансування і додаткову безпеку виробництва.
Станом на сьогодні втілюється в життя так багато спільних ініціатив, що їх важко перелічити. Такі проєкти створюють одразу кілька ефектів.
По-перше, вони дають Україні додаткові виробничі майданчики, які складніше дістати ворожими ударами.
По-друге, вони дозволяють масштабувати технології швидше, ніж це можливо виключно всередині країни.
По-третє, вони залучають європейські компанії до реальної війни, а не до абстрактних оборонних програм.
Усе разом – елементи одного процесу: формування спільного європейсько-українського безпекового простору.
Що це означає стратегічно? Україна поступово стає не просто отримувачем допомоги, а ядром нової військово-технологічної екосистеми. Ми – полігон, лабораторія і фронт одночасно, а Європа – ресурсна база і тил. Це ще не повноцінний союз "пліч-о-пліч" у класичному військовому сенсі, але рух у цьому напрямку очевидний.
Співпраця поступово виходить на новий якісний рівень: не просто "допомога Україні", а спільне виробництво безпеки. Кожен новий спільний проєкт, кожен новий завод, кожен новий дрон – це ще один крок до спільної перемоги. Рухаємось далі. Масштабуємо рішення. Посилюємо співпрацю.