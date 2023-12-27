Були у розробці з 2016 року: Україна запустила серійне виробництво аналога "Шахеда"

Від серпня 2023 року Україна серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед". У 2024 році планується випускати тисячі таких дронів.

Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції заявив, що розробки дронів-камікадзе Україна мала вже давно.

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У 2024 році Україна вироблятиме тисячі дронів-камікадзе

За словами Камишіна, Україна із 2016 року мала розробки дронів-камікадзе, які чомусь не випускались. За його словами, наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.

Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів,

– сказав він.

Чи зможе Україна виготовити мільйон FPV дронів

Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського про те, що наступного року Україна зможе виробити мільйон FPV-дронів.

Зараз ви будете бачити, як більше FPV буде вражати окремо людину,

– додав міністр.

Очільник Мінстратегпрому також заявив, що відповідає за те, щоб ці можливості були готові. За його словами, на сьогодні їх достатньо.

Волонтери купують українське, значить спроможності є, повірте мені, ми готові, можна купити за різними цінами, різних виробників. Ми можемо виробити достатньо,

– сказав він.

Україна посилила виробництво дронів