Були у розробці з 2016 року: Україна запустила серійне виробництво аналога "Шахеда"
Джерело:РБК-Україна
Від серпня 2023 року Україна серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед". У 2024 році планується випускати тисячі таких дронів.
Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції заявив, що розробки дронів-камікадзе Україна мала вже давно.
Дивіться також Мисливці за ворожою авіацією та балістикою: як українські ЗРК "Корал" допоможуть ЗСУ на фронті
У 2024 році Україна вироблятиме тисячі дронів-камікадзе
За словами Камишіна, Україна із 2016 року мала розробки дронів-камікадзе, які чомусь не випускались. За його словами, наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.
Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів,
– сказав він.
Чи зможе Україна виготовити мільйон FPV дронів
Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського про те, що наступного року Україна зможе виробити мільйон FPV-дронів.
Зараз ви будете бачити, як більше FPV буде вражати окремо людину,
– додав міністр.
Очільник Мінстратегпрому також заявив, що відповідає за те, щоб ці можливості були готові. За його словами, на сьогодні їх достатньо.
Волонтери купують українське, значить спроможності є, повірте мені, ми готові, можна купити за різними цінами, різних виробників. Ми можемо виробити достатньо,
– сказав він.
Україна посилила виробництво дронів
- Зазначимо, що 26 грудня Володимир Зененський провів Ставку, під час якої окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.
- Глава держави наголосив, що "Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах".
- Відомо, що Міноборони створили план щодо виробництва та закупівлі безпілотників на наступний рік. Міністр Рустем Умєров заявив, що останніми місяцями розробники дронів працюють у пришвидшеному темпі.
- За його словами, є навіть ймовірність того, що планку у мільйон дронів вдасться перевищити. Він також повідомив, що наразі Міноборони працює над тим, щоб зменшити бюрократичну складову.