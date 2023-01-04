Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території, – ГУР

Україна завдаватиме ударів по позиціях російських загарбників на всій окупованій території. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

За його словами, росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

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Росія готується до оборони Криму

Він зазначає, що у цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Проте, як наголосив Черняк, країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні.

Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території,

– сказав Черняк.

Представник ГУР додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові частини. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", – додав представник ГУР.

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