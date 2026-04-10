У Кремлі чухають потилицю: як ЗСУ здобули необхідну перевагу на фронті й зламали плани Росії

Для україської армії 2026-й рік став переломним на полі бою завдяки новітнім технологіям й ефективному застосуванню безпілотних систем. Технологічна перевага дала Силам оборони можливість результативно контратакувати.

Водночас збільшилися й масштаби втрат ворога на фронті. Про це детально розповіли в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як українські бійці протистоять ворогу на фронті?

Сили оборони змогли вирватися вперед у використанні безпілотників, випередивши російську армію в цій сфері. Інформація, яка надходить з обох сторін, підтверджує, що саме технологічна перевага України у БпЛА суттєво впливає на перебіг бойових дій, зокрема, стримує наступ противника та сприяє успішним контратакам.

За оцінками ISW, наприкінці 2025 року та особливо на початку 2026-го Україна значно активізувала удари середньої дальності. Основними цілями стали логістика, техніка та особовий склад країни-агресорки. Така тактика ускладнила просування окупантів по всій лінії фронту та, ймовірно, підриває підготовку до нового наступу у весняно-літній період.

Важливо! Згідно з геолокаційними даними аналітиків, у січні українські сили завдали 41 удар середньої дальності, у лютому – 61, а вже у березні – 115. Більшість із них була спрямована по цілях на сході та півдні України, зокрема в районі окупованого Донецька, що негативно позначилося на можливостях російських військ вести наступальні дії.

До слова, про результативність безпілотних систем днями говорив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначає, що удари дронами суттєво збільшують втрати ворога. Сирський відзначив і збільшення ефективності Middle Strike.

Чим намагаються відповідати росіяни?

Країна-агресорка теж старається розвивати цей напрям. За словами Сирського, чисельність російських підрозділів безпілотних систем уже перевищила 100 тисяч військових і може зрости до понад 165 тисяч до кінця 2026 року.

Цікаво, що перевагу України визнають навіть представники російського інформаційного простору. Пропагандистські ресурси дедалі частіше пишуть про ефективність українських технологічних рішень, зокрема у сфері повітряного домінування за допомогою БпЛА.

Аналітики ISW також зазначають, що у першому кварталі 2026 року українські сили завдали значно більших втрат російській армії, ніж торік, саме завдяки інноваціям у дронових технологіях.

Один із російських воєнних блогерів ще в березні повідомляв, що під час боїв на межі Дніпропетровської та Запорізької областей українські підрозділи могли одночасно застосовувати до 300 – 400 дронів на глибину до 20 кілометрів.

Попри спроби Кремля просувати наратив про нібито слабкість України, реальна ситуація на полі бою свідчить про інше. Аналітики наголошують, що новітні українські розробки не лише змінюють баланс сил, а й мають тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які підривають російську пропаганду.

Ситуація викликає занепокоєння у Кремлі: що відомо?

У звіті ISW також мовиться про те, що, за непідтвердженими даними, навіть у Кремлі визнають проблему. Зокрема, за інформацією російських джерел, міністр оборони країни-агресорки Андрій Бєлоусов доповідав Володимиру Путіну про "серйозну технологічну перевагу" України у сфері безпілотників.

При цьому зазначається, що йшлося як про кількість, так і про якість – нові українські системи нібито працюють безперервно, залишаються малопомітними та маловразливими до традиційних засобів РЕБ.

Також виявилося, що російські сили виявилися неготовими ефективно протидіяти таким технологіям, а наявні моделі дронів уже не відповідають сучасним вимогам. У відповідь Путін нібито визначив розвиток власних безпілотних технологій одним із ключових пріоритетів.

Аналітики додають, що раніше Росія робила ставку переважно на масове виробництво обмеженої кількості моделей, а не на інновації, що й призвело до відставання.

Як блокування Starlink вплинуло на бойові дії?

Ситуація також погіршилася після втрати росіян доступу до систем зв'язку, зокрема тих, що використовувалися для управління дронами та координації дій на фронті.

Нагадаємо! Україна звернулася до Ілона Маска з проханням обмежити росіянам доступ до мережі Starlink. Після цього окупанти стикнулися з суттєвими проблемами. За словами радника ОП Михайла Подоляка, ключову роль відіграла пряма й довірлива комунікація Міноборони зі SpaceX. Ілон Маск усвідомлює ризики та не хоче, щоб його компанію пов'язували з воєнними злочинами Росії.

Україна ж, зі свого боку, активно використовує власну перевагу в комунікаціях і проводить контрнаступальні дії. Значну роль відіграють удари по системах протиповітряної оборони противника та зростання ефективності перехоплення ворожих дронів.

Що відомо про досягнення СБС?