Україна змінює тактику контрнаступу та виходить із позиційної війни, – ISW

Українські військові відходять від звичної позиційної війни та починають застосовувати нові підходи на полі бою. Замість лобових штурмів армія зосередилася на перерізанні ворожих шляхів постачання та ізоляції передових груп противника.

Про зміну підходів Сил оборони йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 26 вересня. Аналітики зазначають, що зараз українські захисники систематично зривають спроби Росії направити підкріплення своїм піхотним групам.

Як проходить операція "Вівальді"?

Новаторський підхід яскраво проявився на Лиманському напрямку. Командир батальйону 125-ї бригади на псевдо "Дарвін" розповів, що на першому етапі наступу бійці сфокусувалися на ударах по російських всюдиходах і мотоциклах. Саме на них окупанти намагалися підвозити резерви тим групам, які опинилися в тилу українських сил.

Такі дії порушили логістику ворога та залишили його передові загони без постачання. Лише після цього українські підрозділи перейшли до зачистки виснажених залишків піхоти. Ефект несподіванки дозволив захисникам просунутися глибоко в тил і знищити позиції операторів дронів та фахівців радіоелектронної боротьби.

Цілеспрямований пріоритетний наступ та удари України по російських наземних лініях комунікацій демонструють новаторський підхід,

– вважають аналітики.

За їхніми словами, це зменшує потребу витрачати людські ресурси на лобові зіткнення.

Здобутки на Донеччині

Наступ на півночі Донецької області отримав назву "Вівальді". Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив деокупацію сіл Шандриголове та Дерилове, а також встановлення контролю над Дробишевим. Загалом вдалося зачистити 75 квадратних кілометрів території.

Втрати противника на цій ділянці склали близько 3000 військовослужбовців. Крім того, через значні втрати росіяни були змушені вивести з напрямку свій елітний підрозділ безпілотників "Рубікон".

Як вже повідомлялося на нашому сайті, ця операція дозволила зупинити спроби ворога оточити так званий Фортечний пояс на Донбасі. Завдяки масованому застосуванню систем РЕБ та дронів-перехоплювачів українські військові позбавили окупантів інформації про ситуацію на полі бою, що забезпечило успіх маневрів.