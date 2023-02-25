Україна розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією
Джерело:Верховна Рада України
Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону. Рада вирішила посилити кордон України з Росією і Білоруссю.
Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону". "За" проголосували 310 нардепів.
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На кордоні з Росією і Білоруссю запроваджено спеціальний режим
Законопроєкт передбачає розширення замінованої території на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Також на цій ділянці кордону запроваджено спеціальний прикордонний режим.
Згідно з цим законом, Державна прикордонна служба України буде відповідальна за вирішення питань залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.
Крім того, законопроєктом визначено місце прикордонників у загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.
Провокації росіян на кордоні
- Перед роковинами повномасштабного вторгнення росіяни вдалися до чергової провокації. Зокрема, оперативне командування "Північ" попереджало про можливі провокації з боку російських військ.
- Українські розвідники зафіксували переміщення колони військової техніки ворога без розпізнавальних знаків у районі кордону з Чернігівською областю.
- Наразі ситуація на кордонах контрольована. Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко попередив, що окупанти можуть готувати провокації з метою звинуватити Україну у чомусь.
- У Збройних Силах України повідомили, що не спостерігається формування ворожих наступальних угруповань у Білорусі.
- У ЗСУ звернулися до громади прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх жителів України, просячи їх дотримуватися режиму тиші.