Україна розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією

Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону. Рада вирішила посилити кордон України з Росією і Білоруссю.

Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону". "За" проголосували 310 нардепів.

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На кордоні з Росією і Білоруссю запроваджено спеціальний режим

Законопроєкт передбачає розширення замінованої території на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Також на цій ділянці кордону запроваджено спеціальний прикордонний режим.

Згідно з цим законом, Державна прикордонна служба України буде відповідальна за вирішення питань залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.

Крім того, законопроєктом визначено місце прикордонників у загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Провокації росіян на кордоні