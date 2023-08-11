Змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, – Пентагон вважає "дивом" стан наступу України

11 серпня 2023, 16:51
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Джерело:

Мінооборони США

У Міністерстві оборони США вражені успіхами ЗСУ та їх героїчною боротьбою. Пентагон заявив, що продовжуватиме підтримку українців.

Зокрема, речник Пентагону наголошує, що важливо розглядати наступ України в контексті можливостей. Ситуація на полі бою наразі він вважає "чудом". 

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Українці продовжують наступ

Речник Міноборони США Патрік Райдер здивований тим, що українці змогли змусити росіян оборонятися. Він стверджує, що важливо розуміти розгляд ситуації в перспективі можливостей. Він вражений успіхами ЗСУ у таких "неідеальних" умовах та за такий короткий проміжок часу.

США та Україна чудово розуміли ще до початку контрнаступу, що бої за територію будуть важкими. Він стверджує, що перехід росіян в оборону є "дивом".  Речник переконаний, що США продовжать підтримувати Україну для того, щоб країна виграла цю війну. 

У майбутньому ми збираємося продовжувати консультації з ними. Ми збираємося продовжувати навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю боротьбу,
– повідомив прессекретар Пентагону. 

Країна продовжить постачати необхідну "силу" українській армії та тренувати бійців ЗСУ.

Стан українського контрнаступу

Автор: Дмитро Усик