Україна в усіх країнах світу знайшла, де є ППО, – Зеленський про закриття неба

Володимир Зеленський розповів, що Україна шукала засоби протиповітряної оборони у всіх країнах світу. Зокрема, дослідила це питання детально до складів.

Відповідну інформацію президент оприлюднив 12 березня під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

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Не закриють небо, поки бомба не прилетить у кафе, де сидітимуть

Володимир Зеленський розповів, що інколи йому здається, що деякі представники світу не закриють небо, поки не будуть сидіти в кафе й поки бомба не прилетить туди. До того часу вони не повірять, що це станеться з ними. І до того моменту ніхто небо закривати не буде.

Я нікому не бажаю цього точно і не хочу, щоб увесь світ, вся Європа відчула, як нам боляче. Ні, я вважаю, що для цього є досвід політиків – щось зробити до того, як народу стане боляче,

– заявив президент.

Є декілька можливостей закрити небо

Володимир Зеленський пояснив, що є декілька способів "закрити небо" над Україною.

Є протиракетна оборона, яку можна поставити в країні. Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться. Детально до складів,

– пояснив президент.

Додав, що ми не просто просили про допомогу, ми питали у тих, у кого є потрібна техніка.

Президент запевнив, що інколи країнам важко просто віддати техніку, тож ми були готові її купити.

Ми готові взяти кредити, витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати одразу. Ми проводили багато зустрічей,

– пригадав Зеленський.

Додав, що країна робила багато всього, щоб відповісти на питання альтернативи закриття неба.

Зокрема, щось подібне було щодо літаків, пілотів. Зокрема – були пілоти готові отримати громадянство України та літати на певних літаках.

"Сам народ в усьому світі був готовий надати Україні альтернативу закриттю неба. Всі готові, але не ті готові, хто вирішує це питання", – підсумував президент.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня – дивіться відео