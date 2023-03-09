ЗСУ знищили фактично 100% танків росіян: чим їх замінять окупанти

Статистика щодо знищеної кількості техніки росіян в різних джерелах відрізняється. Західні аналітики подають статистику щонайменше в 2 рази занижену від Генштабу.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, закордонна статистика вдвічі занижує успіхи ЗСУ, в тому числі й по знищених танках.

Російські танки – вже металобрухт

Петро Черник зазначив, що схильний довіряти тільки статистиці від Генерального штабу, оскільки вона найбільше наближена до реальної.

Дійсно у цій війні дані нашого генерального штабу, я на 100% їм довіряю, кажуть, що ми вже перетворили на металобрухт понад 3400 танків,

– сказав Черник.

Він зазначив, що на початок війни, весь робочий парк техніки росіян складався з приблизно 3400 танків. Черник переконаний, що Україна практично знищила усі робочі танки Росії й також нагадав, що за 10 років війни в Афганістані СРСР втратив 147 танків.

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Військовий експерт переконаний, що на складах у Росії є від 10 до 15 тисяч різноманітної броньованої техніки, також була інформація, що Росія повернула з Лаосу 30 робочих танків Т-34.

Росія реанімує стару техніку

Петро Черник вважає, що росіяни почали розконсервовувати техніку й, за методом "канібалізму", з 3 – 4 неробочих машин стали робити 1 робочу.

За словами військового експерта, з нової техніки Росія здатна виробляти тільки танки Т-90. Їх за один рік вона зможе випускати до 2250.

"Але ці півтора десятка тисяч техніки, яка є на складах – це все ж таки зброя, яка буде нищити та вбивати, тож її також нам доведеться перетворити в брухт, а це, направду, важка робота", – сказав Черник.

Україна знищує російську техніку