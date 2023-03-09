ЗСУ знищили фактично 100% танків росіян: чим їх замінять окупанти
Статистика щодо знищеної кількості техніки росіян в різних джерелах відрізняється. Західні аналітики подають статистику щонайменше в 2 рази занижену від Генштабу.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, закордонна статистика вдвічі занижує успіхи ЗСУ, в тому числі й по знищених танках.
Російські танки – вже металобрухт
Петро Черник зазначив, що схильний довіряти тільки статистиці від Генерального штабу, оскільки вона найбільше наближена до реальної.
Дійсно у цій війні дані нашого генерального штабу, я на 100% їм довіряю, кажуть, що ми вже перетворили на металобрухт понад 3400 танків,
– сказав Черник.
Він зазначив, що на початок війни, весь робочий парк техніки росіян складався з приблизно 3400 танків. Черник переконаний, що Україна практично знищила усі робочі танки Росії й також нагадав, що за 10 років війни в Афганістані СРСР втратив 147 танків.
Україна знищила всі робочі танки Росії: дивіться відео
Військовий експерт переконаний, що на складах у Росії є від 10 до 15 тисяч різноманітної броньованої техніки, також була інформація, що Росія повернула з Лаосу 30 робочих танків Т-34.
Росія реанімує стару техніку
Петро Черник вважає, що росіяни почали розконсервовувати техніку й, за методом "канібалізму", з 3 – 4 неробочих машин стали робити 1 робочу.
За словами військового експерта, з нової техніки Росія здатна виробляти тільки танки Т-90. Їх за один рік вона зможе випускати до 2250.
"Але ці півтора десятка тисяч техніки, яка є на складах – це все ж таки зброя, яка буде нищити та вбивати, тож її також нам доведеться перетворити в брухт, а це, направду, важка робота", – сказав Черник.
Україна знищує російську техніку
- Станом на 9 березня 2023 Україна знищила 3441 танк та 6736 броньованих машин. Також за добу поменшало й самих рашистів, українські бійці ліквідували 600 росіян.
- Через великі втрати на фронті, у Росії зменшились військові можливості звичайного озброєння, й натомість збільшилась залежність від ядерної зброї. Тепер на неї Москва покладається найбільше.
- Воїни спецоперацій знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" прямо в момент залпу.